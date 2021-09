Inzaghi testimonial del progetto Inter. Ha dimostrato alla Lazio di non avere…

Il club vuole abbassare l'età media, il tecnico è il testimonial perfetto per questo cambio di rotta

La linea guida è chiara: abbassare il monte ingaggi e l'età media della rosa. Se il primo obiettivo è stato centrato, per il secondo la situazione è work in progress. "Non ci può essere testimonial migliore del progetto di Simone Inzaghi, 45 anni: è il tecnico più giovane tra quelli delle sette sorelle, ovvero le squadre che si giocano questo scudetto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.