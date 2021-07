CdS – Inter, sottolineature importanti di Inzaghi: per tre volte ha detto…

Il focus del quotidiano sulle affermazioni pronunciate in conferenza dal nuovo tecnico nerazzurro

Sono arrivati spunti importanti dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il nuovo allenatore dell'Inter non ha in alcun modo esasperato i toni, pur lasciando passare concetti importanti. Sottolinea il Corriere dello Sport: "Inzaghi non ha tuonato chiedendo rinforzi come in passato avevano fatto alcuni suoi predecessori, da Mourinho a Spalletti passando per Conte. Alla prima conferenza stampa sarebbe stato fuori luogo, ma un paio di sottolineature le ha fatte". In particolare: "Le parole «difendere lo scudetto vinto» le ha pronunciate tre volte come a voler dimostrare che, dopo i tre trofei conquistati alla Lazio, adesso vuole riempire la sua bacheca".