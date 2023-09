GdS – Inter, Inzaghi uomo dei derby: due aspetti chiave. Per lo scudetto…

“Perché poi sono partite destinate a rimanere nella testa dei giocatori. E anche a lasciare qualche strascico: due stagioni fa, il ribaltone di Giroud cancellò le certezze nerazzurre e diede il via alla rimonta scudetto rossonera; lo scorso anno, la doppia semifinale di Champions diede all’Inter una consapevolezza diversa. Ecco perché vincere oggi sarebbe un segnale emotivamente forte anche per le rivali , un messaggio chiaro al campionato”.

“Lo chiede Zhang, lo ha ribadito Marotta. E lo sa bene anche Inzaghi: quando alleni l’Inter, la pressione diventa compagna di tutti i giorni e non può essere altrimenti. Per allentarla, serve un altro grande derby, che in fondo è la sua specialità”.