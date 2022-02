GdS – Inter, Inzaghi e la verità non detta: “Toglietemi tutto, ma non lui”

Un vero e proprio imprescindibile di casa Inter. È Marcelo Brozovic, fresco di rinnovo di contratto fino al 2026 (manca solo l’ufficialità)

Un vero e proprio imprescindibile di casa Inter. È Marcelo Brozovic, fresco di rinnovo di contratto fino al 2026 (manca solo l’ufficialità per il prolungamento). Del croato parla così La Gazzetta dello Sport oggi: “Simone Inzaghi non può dirlo, ma lo pensa: «Toglietemi tutto, ma non il mio Brozovic». Come il famoso orologio, il regista detta i tempi, ma anche gli spazi, le distanze, il ritmo, conquista palla, la tiene, la distribuisce. Fa quasi tutto. Tra le due rose di Inter e Milan c’è un solo giocatore che ha giocato più di duemila palloni: lui. Brozovic non c’era contro l’Empoli in Coppa Italia e i nerazzurri si sono trascinati fino ai supplementari per vincere. Non c’era domenica scorsa contro il Sassuolo ed è finita molto peggio”.