EDICOLA CDS – Inzaghi e l’Inter: altro vertice. Per Spalletti nodo Dimarco

" Inzaghi e l'Inter: altro vertice". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola venerdì 28 giugno 2024.

La copertina è dedicata a Kvara: "Gelo Kvara. Per il Napoli è incedibile ma Khvicha pensa al PSG". In taglio basso si parla di Nazionale: "Nel bunker di Spalletti. Campo coperto da alberi e teloni. Domani l'ottavo: dai consigli del CT a Chiesa all'idea della difesa a 3. Frattesi mezzala, Scamacca in pole. Nodo Dimarco"