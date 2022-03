La prima pagina di Tuttosport del 4 marzo 2022

C'è spazio anche per l'Inter sulla prima pagina di Tuttosport. Questa sera i nerazzurri sono attesi dalla gara contro la Salernitana: "Inzaghi, vinci o è crisi vera. Tra punti per tornare in vetta e mandare un messaggio ai rivali. Ma occhio a Nicola".