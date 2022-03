Agnelli: “Superlega, 11 club su 12 vincolati”. Inter unica svincolata, ecco perché

Il club nerazzurro l'unico dei dodici club ad abbandonare il progetto della Superlega

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nel corso dell'evento organizzato dal Financial Times, Business of Football Summit, è tornato alla carica. "La Superlega non è fallita", ha dichiarato Agnelli. Un passaggio delle dichiarazioni del presidente bianconero ha fatto riflettere: "Undici dei dodici che hanno aderito alla Superlega europea sono ancora vincolati ai contratti che hanno firmato".