Iuliano: “Juve, scudetto un anno fa perché le altre peggio. Inter prima perché…”

L'ex difensore bianconero ha parlato della formazione di Pirlo ma anche di quella di Conte

Mark Iuliano , ospite di Skysport, ha detto la sua sulla Juventus di Pirlo, ma si è soffermato anche sull'Inter . Queste le parole dell'ex difensore bianconero: «L'anno scorso la squadra bianconera non ha avuto miglior difesa e miglior attacco ma le altre squadre giocavano peggio e facevano meno risultati della Juve. In quel caso lo scudetto si è vinto pur non giocando benissimo, ma gli altri hanno fatto peggio».

«L'Inter quest'anno, meritatamente - ha aggiunto - è prima, ha avuto alti e bassi, ma soprattutto quando ha cercato di cambiare il metodo di gioco. Sono state rivolte diverse critiche a Conte sul discorso del difendere e vincere le partite di contropiede. Ma l'Inter è fatta così perché è costruita con una grande difesa e per far ripartire quei due là davanti e da quando ha ricominciato a giocare in quel modo non ha più sbagliato niente. Sulla Juve dobbiamo metterci d'accordo: capire cosa vuole la dirigenza, cosa vogliono da allenatore e squadra. Sappiamo benissimo che i problemi della formazione di Pirlo sono la costruzione dal basso e il centrocampo».