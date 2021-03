Inter, la Pinetina si svuota: riflettori su 2 giocatori. Chissà se Conte…

Tra i nazionali che hanno risposto alla convocazione e i 4 positivi al Covid, in questi giorni la Pinetina si è svuotata

Gianni Pampinella

Tra i nazionali che hanno risposto alla convocazione e i 4 positivi al Covid, in questi giorni la Pinetina si è svuotata. Antonio Conte ha gli uomini contati, ma può rappresentare anche un'occasione per chi ha avuto fin qui poco spazio. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il calendario dopo la sosta sarà intenso e trovare nuove risorse può essere fondamentale per l’Inter. Oltre che una necessità.

"I sudamericani sono rimasti a Milano dopo l’annullamento dei match di qualificazione a Qatar 2022 a causa della pandemia. Vidal è reduce dall’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, effettuato il 12 marzo scorso: il possibile rientro è previsto contro il Cagliari, ma la situazione è in evoluzione. Lautaro Martinez e Sanchez, di fatto, sono gli unici due sudamericani che avrebbero raggiunto le rispettive nazionali se non ci fosse stato lo stop alle partite da parte della Conmebol. L’argentino e il cileno sono due imprescindibili per la volata finale".

"Tra i difensori, a disposizione di Conte ci sono Ranocchia e Kolarov. Chissà che in queste giornate Conte non possa ritrovare una pedina che ora sembra persa senza via d’uscita. Tra gli esterni sono rimasti Young e Darmian. Nel rush finale, forze fresche sugli esterni potrebbero essere necessarie. Come in mezzo al campo: oltre a Vidal, ad Appiano è rimasto Gagliardini. Contro il Torino è arrivata una maglia da titolare viste le condizioni non perfette di Eriksen, ma l’impressione è che dopo la sosta le gerarchie si ristabiliscano. Ma per Gaglia e gli altri, la sosta può essere l’occasione giusta per il rilancio".

(Gazzetta dello Sport)