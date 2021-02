Criscitiello: “L’Inter non ha sfruttato un jolly clamoroso: Marotta non pervenuto, ma…”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e TuttoMercatoWeb, ha espresso il suo pensiero sul caso Dzeko e sull’Inter nell’editoriale pubblicato, come di consueto, sul portale: “La Roma si è messa, da sola, un cappio al collo. La corda è bella spessa. Risolvere oggi la grana Dzeko non è di poco conto. Lo scambio con l’Inter sarebbe (stato) la soluzione per la Roma ma soprattutto la grande opportunità per l’Inter. Ci aspettiamo un clamoroso inserimento della Juventus che deve fare ancora la punta e si è ridotta all’ultimo giorno? Difficile, improbabile, ma non impossibile. Sarebbe un bel coup de théâtre. L’Inter deve vincere, per forza, lo scudetto. Non sfruttare un’occasione simile che il mercato offre fa riflettere molto. Va bene che Suning è in difficoltà e questo mercato vede Marotta non pervenuto, ma occasioni del genere non si possono lasciare sul mercato”.

Il noto giornalista ha poi aggiunto: “L’Inter ha avuto un jolly clamoroso che, fin qui, non ha sfruttato. Prendere Dzeko per i capelli e la Roma per il collo sarebbe (stata) un’opportunità fantastica per Antonio Conte. Non è detta l’ultima parola anche perché Dzeko a Roma non può rimanere. Per ingaggio, per fascia e per ambiente. Oggi deve andare via. Sarà curioso come finirà questa telenovela”.