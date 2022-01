Inter, in vista del derby Inzaghi ha il suo jolly. Barella e Dumfries…

Il jolly del tecnico nerazzurro in vista del derby e il lavoro che dovranno fare il centrocampista e l'olandese per limitare i rossoneri

A cinque giorni dall'atteso derby, Inzaghi e Pioli studiano le mosse per portare a casa tre punti fondamentali in chiave lotta scudetto. Per il tecnico nerazzurro e il suo staff il focus è su un giocatore in particolare, Rafael Leao. "La contromossa sarà mettere in campo Dumfries o Barella, oltre ovviamente a Skriniar. Per intendersi meglio: sarà Dumfries a dover curare molto la fase difensiva e a controllare che Leao non sfondi dietro le spalle, trovando il fondo per poi cercare l’assistenza centrale", sottolinea la Gazzetta dello Sport.