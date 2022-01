Inter, Inzaghi farà svolgere allenamenti singoli: niente doppie sedute, il motivo

Nella settimana che porta al derby, il tecnico nerazzurro ha deciso: niente doppie sedute

Tornato negativo, Simone Inzaghi è già in clima derby. Il tecnico nerazzurro torna ad Appiano per preparare quella che probabilmente sarà una partita fondamentale per la corsa scudetto. "Dopo i richiami atletici della scorsa settimana, da oggi fino a venerdì compreso il tecnico farà svolgere ai suoi solo allenamenti singoli", sottolinea la Gazzetta dello Sport.