Inter, Juantorena: “Scudetto? Ho rosicato, ci siamo incasinati la vita da soli”

Le parole del giocatore di volley: "Non puoi aspettare che gli altri sbagliano per vincere, lo sport è così: devi guadagnartelo così"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Osmany Juantorena, giocatore di volley e tifoso dell'Inter, ha parlato così della mancata conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri: "Ho rosicato tanto, ci siamo incasinati la vita da soli con il Bologna: se devi vincere lo scudetto queste partite le devi vincere. Io faccio i complimenti al Milan, sono sportivo: ci hanno creduto, anche loro hanno avuto momenti difficili ma non hanno sbagliato. Non puoi aspettare che gli altri sbagliano per vincere, lo sport è così: devi guadagnartelo così. Conta poco, ma almeno l'Inter due coppette le ha portate a casa".