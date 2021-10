Biasin: “Inzaghi paga una sua ingenuità. E c’è questa sensazione forte”

Dalle colonne di Libero, il giornalista commenta il pareggio tra Inter-Juventus

"Dall’altra parte Allegri dispone di un gruppo con tanto carattere, per carità, ma poco altro. Manca il fosforo a centrocampo e per fortuna che è tornato Dybala. Ecco sì, se i bianconeri vogliono coltivare speranze scudetto devono sperare che l’argentino torni ad avere continuità, esattamente come un anno e mezzo fa. Per il resto la sensazione (forte, va detto) è che Napoli e Milan abbiano qualcosa in più, non solo dal punto di vista strutturale, ma anche nelle capacità dei loro allenatori di “capire” i rispettivi gruppi di lavoro. Siamo solo all’inizio, per carità, ma le foglie sono già ampiamente cadute dagli alberi...".