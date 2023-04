Inter, con la Juve possibile chance dal 1′ per Lukaku

La doppietta di Romelu Lukaku potrebbe cambiare i piani del tecnico nerazzurro in vista della gara di Coppa Italia

In questa stagione nei big match Simone Inzaghi ha quasi sempre schierato Dzeko e Lautaro in attacco. In vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juve qualcosa potrebbe cambiare. La doppietta di Romelu Lukaku potrebbe cambiare i piani del tecnico nerazzurro.