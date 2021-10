CorSera – Inter-Juve, un timore e il chiodo fisso di Inzaghi. Zhang collegato da Nanchino

In un San Siro tutto esaurito, 56 mila spettatori, va in scena Inter-Juve

Una partita mai banale per storia e tradizione, alimentata spesso dal fuoco delle polemiche. Stasera va in scena l'attesissima Inter-Juve in un San Siro esaurito, 56 mila spettatori. Il Corriere della Sera analizza così il match: "Lo scudetto passa da qui. Inter-Juve è sempre una partita eccezionale. I punti in palio restano 3, ma è l’unico aspetto di normalità. L’Inter ha il miglior attacco del torneo (23 gol), ma in 11 partite giocate tra serie A e Champions solo in due (Genoa e Shakhtar) non ha preso gol. Di là c’è la Juve con zero reti incassate nelle ultime quattro gare, tutte vinte 1-0. Il timore nerazzurro è il solito: creare tanto, come la squadra ha sempre fatto, e finire con il raccogliere poco".