EDICOLA TS /Inter-Juve, che derby per Lucca! Mou, disastro Roma

La prima pagina del Corriere dello Sport del 22 ottobre 2021

Prima pagina di Tuttosport dedicata a un duello di mercato tra Inter e Juve per il giovane attaccante del Pisa Lorenzo Lucca. "Inter-Juve, che derby per Lucca! Domenica la supersfida a San Siro con 56 mila spettatori, ma sul mercato è già duello per il bomber del Pisa e della B che piace tanto anche al Milan".