Inter-Juve, dagli Stati Uniti all’Australia: dirette tv in quasi tutto il mondo

Si avvicina il derby d'Italia, in programma domenica alle 20.45 a San Siro: sarà trasmesso in quasi tutto il mondo

In 57mila a San Siro per il derby d’Italia di domenica, ma non solo. Inter-Juventus, in programma alle 20.45 per la 9a giornata di Serie A, sarà vista in quasi tutto il mondo. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sui tifosi nerazzurri e bianconeri sparsi in tutto il pianeta: “La sfida a distanza va dagli Stati Uniti all’Australia. Sono oltre 100 mila gli iscritti ai 900 Inter Club in giro per il mondo, divisi in 75 Paesi. Il grosso, ovviamente, ha sede in Italia, con 763 club organizzati che continueranno i festeggiamenti la prossima domenica, nel match interno contro l’Udinese.