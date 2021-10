Inter-Juve, a San Siro in 57mila: record post lockdown. Incasso verso i 5 mln

Primo sold out al Meazza post pandemia per il derby d'Italia tra Inter e Juventus che andrà in scena domenica alle 20.45

Tutto esaurito per Inter-Juventus, match in programma domenica alle 20.45 per la 9a giornata di Serie A. Per la prima volta post lockdown, San Siro ospiterà tutti i 56mila tifosi autorizzati a entrare allo stadio (75% della capienza effettiva). Come svela La Gazzetta dello Sport, “l’ultima volta a porte aperte, ottobre 2019, fu record d’incasso della storia della Serie A: oltre 6,6 milioni per un San Siro gremito in ogni ordine di posto. Stavolta l’incasso dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni (o poco meno): numeri incredibili visto il periodo, ma numeri assolutamente da Inter. Quando c’è da sostenere la squadra, il pubblico nerazzurro non si è mai tirato indietro. Anzi, a dire la verità anche negli anni più complessi il popolo interista ha sempre risposto presente e quella contro la Juve rappresenta la serata perfetta per una nuova – vera – ripartenza”.