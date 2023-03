Tuttosport sulla formazione Inter: “Rispetto al Porto due grandi novità”

"Romelu Lukaku torna titolare e Marcelo Brozovic riprende il suo posto in regia. Queste le più importanti variazioni sul tema rispetto al martedì di Champions al Dragão". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla probabile formazione dell'Inter contro la Juventus. Il croato, secondo il quotidiano, potrebbe far rifiatare Mkhitaryan, con Calhanoglu che tornerebbe così a fare la mezzala - Barella è confermato titolare - per far spazio a Brozo.