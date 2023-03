Inter, con la Juve i soliti ballottaggi. In difesa si rivede De Vrij, cambia il centrocampo

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi deve fare i conti con l'emergenza in difesa contro la Juve e pensa a rispolverare De Vrij, finito in disparte nell'ultimo periodo.

"Senza due titolari in difesa su tre, Bastoni e Skriniar e pure senza Gosens, Inzaghi riparte: dai quarti di Champions, dallo sfogo di Porto («Ma non era uno sfogo») e dai classici ballottaggi in regia e in attacco. Favoriti Brozovic e Lukaku. Dietro si rivede De Vrij come centrale con Darmian e Acerbi ai lati. L’Inter ha perso tre volte su sei dopo la Champions. Magari qualche novità in mezzo: uno tra Barella e Mkhitaryan può riposare", riporta il Corriere della Sera.