Magic moment Darmian: fondamentale per l’Inter, ritrova la Nazionale dopo 5 anni

Oggi Darmian è a tutti gli effetti un titolare, a prescindere dalla posizione in campo: a destra, a sinistra, nel terzetto difensivo, e le sue prestazioni di alto livello non stupiscono più. Di sicuro non l'Inter: per il pubblico di San Siro è un beniamino assoluto, e la dirigenza non ci ha pensato due volte a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno. Skriniar si fa male? Gioca Darmian. Dumfries è giù di forma? Nessun problema, gioca Darmian. E ad accorgersi di lui, ora, non sono più soltanto i tifosi interisti.