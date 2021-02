Inter-Juve del 2018, la rivelazione di Maradona Jr: “La vidi con mio padre. Mi disse…”

Il figlio del Pibe de Oro torna sulla famosa Inter-Juve del 2018. Gara che aveva scatenato molte polemiche

Nello studio di "Ne parliamo il lunedì", Diego Armando Maradona Jr, ha rivelato di aver visto Inter-Juve del 2018 in compagnia del padre. La partita aveva scatenato forti polemiche per la direzione arbitrale di Orsato, in particolare per il mancato secondo giallo a Pjanic.