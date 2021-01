Marani: “Da Inter-Juve sensazione di forza dei nerazzurri ma non di sfiducia nei bianconeri”

«Inter-Juventus mi aveva dato una sensazione di forza e di crescita sull’Inter e sull’ambiente nerazzurro ma non di sfiducia nei confronti della Juventus abituata a vincere. Il dato comune è il centrocampo, le vittorie della Juve sono arrivata da lì ed è quindi definito il centrocampo titolare ora. Se questa Juve non vincerà il campionato arriverà vicino a vincerlo. E in certe serate riesce a vincere anche senza Ronaldo al top». Matteo Marani, a Skysport, ha parlato della semifinale di Tim Cup tra i nerazzurri e i bianconeri rispetto ai risultati dell’ultima giornata di campionato.

(Fonte: SS24)