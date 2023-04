ESCLUSIVA Martini: “Vittoria che ci dà fiducia. Pronti a lottare per i play off”

"Sono contento perché c'è stato un momento in cui non ho giocato, ma ho continuato per la mia strada, in ogni allenamento ho dato il 100%. Adesso il mister mi ha dato queste opportunità e ho cercato di sfruttarle al meglio".

Con questa vittoria vi rilanciate in chiave play off.

"Nello spogliatoio che diciamo che dobbiamo lottare per evitare la zona play out, ma dopo queste due vittorie contro Frosinone e Juventus abbiamo una rinnovata fiducia per cercare di arrivare in zona play off".