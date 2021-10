Inter-Juve, moviola CdS: Dumfries su Alex Sandro, la spiegazione del rigore

La moviola del derby d'Italia di ieri, finito 1-1: ruota tutto attorno all'episodio finale del match di San Siro

“Tutto gira attorno all’episodio del rigore, che Mariani in campo non ha visto (non il rigore, difficile capire se fosse dentro o fuori area, ma il fallo avrebbe dovuto percepirlo) e che Guida, al VAR, non solo ha controllato come posizione, ma anche come infrazione. Corretto l’operato del VAR (è chiaro ed evidente errore, semplicemente perché è fallo), peccato per Mariani, visto che ha sempre condotto la partita (facile, ma pur sempre Inter-Juve) da protagonista. Manca forse un giallo a Danilo (gamba alta che colpisce Dzeko), spesso un po’ troppo “schiacciato” sull’assistente numero uno, Meli.