Inter-Juve, i nerazzurri partono avanti nel derby d’Italia: in quota sfida Lautaro-Vlahovic

Prima della pausa per le nazionali, la Serie A propone una giornata contrassegnata dai derby: quello d’Italia, in programma a San Siro domenica sera, e quello di Roma, calendarizzato qualche ora prima. L’Inter vuole provare a cancellare gli ultimi 13 anni perché, in campionato, ha battuto la Juventus solo in 4 occasioni. Nerazzurri, secondo gli esperti Sisal, che potrebbero infrangere questo tabù poiché sono dati vincenti a 2,00 contro il 4,00 dei ragazzi di Allegri mentre si scende a 3,40 per il pareggio. La sfida è sempre stata tiratissima come dimostrano i nove Under, offerto a 1,72, usciti negli ultimi 12 incroci.