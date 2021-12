CorSera – Inter e Juve rinviano la Supercoppa. Richiesta alla Lega, ma non è scontato…

L'aumento dei contagi e stadi con capienza al 50%, spingono i due club a chiedere lo spostamento della gara

Il significativo aumento dei contagi e la decisione del Governo di ridurre la capienza degli stadi al 50%, spingono Inter e Juventus a chiedere il rinvio della Supercoppa in programma il 12 gennaio. I due club si sono così messi d'accordo per spostare l’incontro. "A fine stagione, quando è presumibile che il Covid abbia dato tregua. La richiesta raggiungerà la Lega in queste ore e sarà discussa dal Consiglio di inizio gennaio, ma non è affatto scontato che venga accolta. Anzi", sottolinea il Corriere della Sera.

"Non ci sono date libere per Inter-Juve. Se ce ne fosse stata una, sarebbe già stata sfruttata per spostare il turno di campionato precedente i playoff che vedranno la Nazionale giocarsi il Mondiale. Invece, niente. C’è chi vuole attendere il percorso dei due club in Champions, ipotizzando eliminazioni anticipate. Anche ammettendo che nessuna delle due arrivi in finale, si porrebbe un’altra questione: Inter-Juve non potrebbe essere giocata a metà settimana di sera, perché coinciderebbe con le gare delle coppe europee le quali non devono avere concorrenza. Ha senso, dunque, posticipare la Supercoppa per disputarla un mercoledì pomeriggio? E come la prenderebbe Mediaset, che detiene i diritti?".