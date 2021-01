Inter-Juve, sfida da 1639 milioni in cinque anni: il confronto del saldo dei due club

Poche ore al fischio d’inizio del big match tra l’Inter di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo. Tuttosport, nella sua edizione odierna, dedica un focus sui numeri economici dei due club, confermando come la cifra degli investimenti ammonti a circa 1639 milioni di euro negli ultimi cinque anni: “Nel 2016, infatti, il gruppo Suning rileva l’Inter e, dopo il crepuscolo morattiano e l’intermezzo di Thohir, l’avvento del colosso cinese sancisce il ritorno dei massimi traguardi tra gli obiettivi interisti.

E dunque la sfida alla Juventus, che mentre la famiglia Zhang acquisisce l’Inter conquista il quinto Scudetto di fila. Quanto serie siano le intenzioni di Suning lo si capisce subito: quasi 160 milioni spesi nel primo mercato, il secondo più costoso della gestione cinese dopo quello della scorsa stagione, ma il più dispendioso considerando il saldo tra acquisti e cessioni. Alla fine, considerando il saldo tra entrate e uscite, in questi quattro anni di gestione Suning l’Inter ha speso per i cartellini dei giocatori 130,3 milioni in più della Juventus. Basteranno per il sorpasso? La risposta arriverà a fine stagione, ma stasera a San Siro emergerà un indizio molto significativo”.