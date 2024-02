Una serata che si preannuncia incandescente, dove lo stadio Meazza sarà tutto esaurito per sostenere e spingere dal primo all'ultimo minuto gli uomini di Simone Inzaghi.

Dopo quasi un mese l'Inter torna a giocare a San Siro: domenica alle 20:45 i nerazzurri affronteranno la Juventus nell'attesissimo big match di campionato. Una serata che si preannuncia incandescente, dove lo stadio Meazza sarà tutto esaurito per sostenere e spingere dal primo all'ultimo minuto gli uomini di Simone Inzaghi.

Un grande spettacolo in una cornice straordinaria a fortissime tinte nerazzurre.

CANCELLI APERTI DALLE 17:45: TUTTE LE INFO

Lo stadio sarà sold-out: per questo motivo sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 17:45.