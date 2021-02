L’Inter scrive ai tifosi dopo la Juve: “Sconfitta che brucia. Ma tutto può ancora succedere”

È tempo di raccogliere le forze e concentrarsi sul domani. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter raccoglie i cocci e pensa alle prossime due gare. La Fiorentina e il ritorno contro i bianconeri. In un tweet la società risolleva il morale dell’ambiente: “Testa alta. Una sconfitta che brucia. Ma ora è già tempo di pensare alla Fiorentina e poi al ritorno contro la Juventus. Tutto può ancora succedere! Buonanotte, InterFans. Grazie per il sostegno che non ci fate mai mancare!”.