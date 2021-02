Inter, Conte: “Progetto Suning fermato ad agosto. Altra ottima partita ma sbagliamo troppi gol”

Antonio Conte, dopo la semifinale di andata di Coppa Italia, tra Inter e Juventus, ha parlato ai microfoni di RaiSport. Le parole dell’allenatore nerazzurro:

-Partita diversa da quella in campionato. Era diversa la Juve, pesanti le assenze di Lukaku e Hakimi?

Se vado ad analizzare la partita abbiamo fatto due regali. Abbiamo fatto tutto noi. La Juve non ci ha messo tanto del suo per farci gol. Abbiamo commesso due ingenuità e la Juve è andata dal 2 a 1. Per il resto ottima prestazione, tante occasioni create e dobbiamo segnare. Con la Juve soprattutto, altrimenti parliamo di un risultato negativo. Perché la prestazione è positiva. Hanno dato tutto, hanno messo alle corde la Juve e dispiace perché meritavamo molto, molto, ma molto di più.

-Qualificazione ancora aperta?

Dopo un 2-1 in casa devi vincere con due gol di scarto e non sarà una passeggiata. Anche perché dobbiamo affrontare una squadra forte come la juve. Adesso pensiamo al campionato, alla partita di Firenze, e poi prepareremo il ritorno.

-Lukaku rientra con la Fiorentina, come vive questi giorni completi?

Sereno e tranquillo. Parliamo di un ragazzo perbene che si è sempre comportato nella giusta maniera e non si permetterebbe mai di offendere nessuno. Un ragazzo bravo e tutto quello che sta succedendo intorno, dovremmo essere tutti più sereni. Cercare di andare oltre. Però capisco anche che fa notizia e quelle servono anche a creare chiacchiera. Poi bisogna dire basta.

-Solo vicenda mediatica, quanto è pesata la sua assenza e quella di Hakimi?

Sono due giocatori importanti per noi. Ribadisco lo stesso concetto di prima. La squadra ha fornito un’ottima prestazione. ci sono stati due errori nostri che hanno permesso alla Juve di vincere la partita. Poi non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Potevamo fare meglio. Inutile attaccarsi a chi c’era e chi no. Adesso abbiamo la Fiorentina ed è una partita tosta.

-Contento di giocare a Firenze venerdì?

Non è di mia competenza commentare se sono contento o meno. Il club può esserlo o meno. Io sono l’allenatore e quando mi dicono che si gioca preparo la partita punto e basta.

-Errori?

Ne sono capitati due grossi e dispiace perché era una semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

-Se c’era il rigore?

Non l’ho rivisto. Se il rigore c’era non l’ho visto. L’importante è che l’abbia visto chi lo deve vedere. Io mi auguro sempre che siano prese le decisioni migliori.

-Voci di cessione dell’Inter da parte di Suning, vi rende poco sereni, deve gestire pure questo?

Situazione sicuramente particolare. Questo inutile nasconderlo. siamo partiti con un progetto ad agosto e il progetto si è fermato.

-Se lasci il pallino alla Juve prima o poi segna?

Abbiamo preparato la gara sapendo le cose positive e quelle che potevano metterci in difficoltà della Juve. L’abbiamo preparata come quella di campionato. Non mi sembra che loro abbiano creato chissà quali azioni. Se non commettevamo quei due errori alla fine…

-Inter più ordinata ma meno aggressiva?

Rispetto ogni valutazione fatta. sicuramente se fosse finita due a zero come l’altra partita i ritmi sarebbero stati più intensi. Il risultato sicuramente condiziona i giudizi. In tutta la stagione? Noi siamo partiti aggredendo gli avversari alti e prendendo rischi e abbiamo incassato tanti gol. Poi abbiamo abbassato il baricentro ma abbiamo continuato a pressare. Abbiamo subito meno e siamo più efficaci da diversi punti di vista. Ma è il mio pensiero.

-Vidal sembrato nervoso al cambio. Atteggiamento eccessivo?

Io non guardo le loro reazioni. Deve star bene punto e basta. Imparato da Trapattoni? Se è complimento lo prendo volentieri.

(Fonte: RaiSport)