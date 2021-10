Le rivali – Inter-Juventus, i convocati di Allegri: c’è Dybala, out Rabiot e Kean

Sono 23 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in vista della sfida di domani sera contro l'Inter

Sono 23 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in vista della sfida di domani sera a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi. Fra loro, non ci sono Adrien Rabiot, guarito dal covid ma non ancora al meglio, e Kean per affaticamento muscolare. Presente invece Paulo Dybala, pienamente guarito dai guai fisici che lo avevano tenuto ai box nell'ultimo mese. Ecco la lista completa: