Inter e Juventus, difese bunker: sul podio delle squadre meno perforate d’Europa

Inter e Juventus, prime due della classifica di Serie A, possono contare sui migliori reparti difensivi del campionato. Numeri che proiettano nerazzurri e bianconeri al top anche in Europa, come evidenzia La Stampa: "Analizzando il cammino delle due squadre, emerge come il vero segreto non risieda nelle reti fatte ma in quelle subite: soltanto 10 per l'Inter, appena 2 in più per la Juventus (che però 4 le ha beccate tutte insieme nel black out di Reggio Emilia con il Sassuolo)".