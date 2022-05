Sky – Inter, due i dubbi di Inzaghi verso la Juventus: le ultime su Bastoni

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi ha due dubbi di formazione in vista della finale di Coppa Italia

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Inzaghi ha due dubbi di formazione in vista della finale di Coppa Italia e non comunicherà la formazione prima della riunione tecnica delle 18.30. Uno è legato alla presenza o meno di Alessandro Bastoni che però ha svolto due ottimi allenamenti e ce la sta mettendo tutta per esserci per il grande match. In alternativa, Dimarco e D'Ambrosio sono due alternative ma Bastoni è favorito. In avanti, Dzeko è favorito a fare da spalla a Lautaro Martinez, anche se Correa sta bene e potrebbe tornare utile nella ripresa.