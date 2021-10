Inter-Juve, un solo dubbio per Inzaghi. “Deciderà dopo la rifinitura”. Correa out

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi avrebbe un solo dubbio di formazione verso Inter-Juventus

"Simone Inzaghi trascinerà fino all’ultimo momento il dubbio che lo accompagna prima del derby di Italia: chi tra Calhanoglu e l’ex Vidal completerà la mediana?". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al dubbio di formazione che attanaglia Simone Inzaghi in vista della Juventus. Tra l'ex Milan e l'ex Juventus, potrebbe spuntarla Vecino anche se, al momento, una decisione definitiva non è stata presa. "Il tecnico nerazzurro deciderà soltanto dopo la rifinitura di oggi: se dovesse partire Vidal, a quel punto è probabile che ritorni in pista per partire dall’inizio anche Federico Dimarco. Il mancino potrebbe di nuovo prendere il posto di Bastoni come terzo di difesa incaricato di “salire” o quello di Perisic come laterale a tutta fascia", conferma il quotidiano