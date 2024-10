Inter-Juventus, tutte le info sui biglietti e le varie fasi di vendita

Per quanto riguarda invece il settore ospiti al terzo anello blu sarà in vendita dalle 12 di venerdì 11 ottobre su Vivaticket.it e possono acquistare i biglietti solo i possessori della tessera dei tifosi bianconeri, la Juventus Card. Per chi volesse usufruire il servizio di cambio utilizzatore si potrà utilizzare solo una volta, a partire dalle 48 ore che precedono la gara. Ma gli abbonati con tariffa base non possono cedere il proprio abbonamento a terze persone in questa gara. (inter.it/cessione). Infine dalla società nerazzurra arrivano raccomandazioni sul mercato secondario dei biglietti: "Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it", si legge sul sito ufficiale.