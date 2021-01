Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati in merito a Inter-Juventus, big-match della 18° giornata: “Dico 1/2 (ossia escludendo l’ipotesi del pareggio, ndr)”, commenta il direttore del Corriere dello Sport. Caressa, invece, è convinto che finisca in parità: “X2, anzi no. Credo che possa finire in pareggio, dico X”. Zazzaroni, poi, aggiunge: “Il Cagliari batte il Milan”.