Inter, contro il Milan derby da dentro o fuori: serve ritrovare il killer instinct perduto

L’Inter di Antonio Conte si gioca l’accesso alle semifinali di Coppa Italia nel derby di questa sera contro il Milan. Una gara da dentro o fuori, dove non saranno concessi errori. Così scrive il Corriere dello Sport: “Senza far gol non si vincono le partite. Una frase più che ovvia nel calcio, ma che fotografa una costante nella stagione dell’Inter. La squadra nerazzurra, infatti, produce tanto davanti alla porta avversaria, ma spreca in abbondanza. E così capita di portare a casa meno di quanto si meriterebbe. E’ accaduto anche sabato scorso a Udine: è vero che, forse, contro i friulani Lukaku e soci hanno costruito meno occasioni di altre gare, ma quel poco (vedi Lautaro e Hakimi) l’hanno gettato alle ortiche. Così sono sfumati i tre punti e pure l’aggancio al Milan. In maniera più evidente era accaduto anche contro la Roma, ancora prima con la Sampdoria. E l’uscita dalla Champions (e dall’Europa in generale) nasce da un killer instinct che improvvisamente scompare. E’ chiaro che questa sera contro il Milan l’Inter non se lo possa permettere. Il derby, infatti, stavolta, è un dentro-fuori che vale la semifinale di Coppa Italia. Significa che ogni errore può costare carissimo“.