Inter, ag Kinkoue: “Deve fare esperienza. Possibile percorso simile a…”

Le parole dell'agente del giovane difensore nerazzurro

Etienne Kinkoue è uno dei profili sui quali l'Inter conta per il futuro. Il giovane difensore della Primavera nerazzurra ha rinnovato l'anno scorso fino al 2024 a conferma della fiducia nei suoi confronti. Al termine di questo anno alla corte di Madonna si ragiona però sulla possibilità di trasferirsi in prestito altrove, come conferma anche il suo agente Fabrizio Ferrari ai microfoni di TMW: “Fa parte del gruppo di giovani che deve fare un po’ di esperienza. Può fare un percorso simile a quello fatto da Pirola”.