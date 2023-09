Inter, Klaassen colpo last minute: può già essere convocato per la Fiorentina

Klaassen, che si è svincolato dall'Ajax - aveva un contratto fino al 2024 -, ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo

"L'Inter ha chiuso a 12. Nella sostanza mezza rosa, che per questa stagione sarà di 24 elementi, e quindi si è trattato di una mezza rivoluzione. L’ultimo colpo ha il nome di Klaassen, preso dall’Ajax, direttamente dagli spogliatoi. Già perché il neo-nerazzurro giovedì sera era ancora in campo: ha giocato la ripresa del match di ritorno con il Ludogorets, che ha permesso alla squadra di Amsterdam di qualificarsi alla fase a gironi di Europa League. Poi ha salutato tutti e ha cominciato la sua nuova avventura". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'ultimo colpo messo a segno dall'Inter nell'ultimo giorno di mercato.