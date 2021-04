Inter, l’importanza di Kolarov va oltre il campo. GdS: “Ruolo fondamentale”

Il difensore serbo, arrivato la scorsa estate dalla Roma, viene considerato importante nonostate lo scarso utilizzo

Si può essere considerati fondamentali per una squadra nonostante il proprio apporto sul campo sia pressochè nullo? È quanto sta capitando ad Aleksandar Kolarov: il difensore serbo, arrivato quest'anno all'Inter, ha totalizzato solamente 7 presenze in campionato (11 contando anche Coppa Italia e Champions League), senza lasciare ricordi indelebili e finendo stabilmente in panchina. Eppure, come scrive La Gazzetta dello Sport, il suo ruolo all'interno del gruppo è tutt'altro che secondario: "Una sottolineatura la merita Kolarov: ai margini dal punto di vista tecnico, tutti ad Appiano ne riconoscono un ruolo fondamentale all'interno dello spogliatoio, per esperienza e motivazioni trasferite ai chi in carriera poco o niente ha vinto".