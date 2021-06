Inter, Kostic priorità Lazio. Pedullà: “L’agente l’ha offerto anche alla Roma”

Filip Kostic è un profilo che è stato anche accostato all'Inter nelle ultime settimane: ora però sembra esserci un derby Roma-Lazio

Filip Kostic è un profilo che è stato anche accostato all'Inter nelle ultime settimane. L'esterno dell'Eintracht Francoforte, però, ora è finito nel mirino della Lazio di Sarri. "Sarri ha scelto Kostic, che resta una priorità, perché gli servono esterni come il pane. Ovviamente non può attendere che parta uno tra Correa e Lazzari, il 4-3-3 è un sistema che andrebbe trapiantato subito. L’Eintracht è stato a Roma, la Lazio chiede una formula che passi attraverso il prestito, la trattativa resta in piedi, ma far trascorrere troppo tempo può essere pericoloso", spiega Alfredo Pedullà che poi aggiunge come l'agente di Kostic, Ramadani, l'abbia anche proposto alla Roma.