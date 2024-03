Inter, la rete con l’Atalanta di Lautaro eletta gol del mese di febbraio

Un gol che ha lasciato senza parole tutto il pubblico di San Siro: la rete di Lautaro contro l'Atalanta è la rete più votata del mese di febbraio. Il gran gol di sinistro del capitano nerazzurro è un pezzo di bravura: controllo del pallone a liberarsi del difensore e tiro improvviso, potente e imparabile, che si spegne in rete. Un gol che stupisce, inaspettato ed estemporaneo: un capolavoro che ha coronato una serata splendida per Lautaro, omaggiato all'inizio del match con una maglia celebrativa per le sue 100 reti in Serie A. Gli interfans hanno scelto di premiare il la rete del Toro attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter: rivediamo il GOAL OF THE MONTH SPONSORED BY PIRELLI DI FEBBRAIO.