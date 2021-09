Inter, pareggio con rimpianti. “Ma c’è una nota positiva per Inzaghi”

In casa Inter è una domenica di analisi dopo il 2-2 contro l'Atalanta, un pareggio che lascia l'amaro in bocca

In casa Inter è una domenica di analisi dopo il 2-2 contro l'Atalanta, un pareggio che lascia l'amaro in bocca. "Un lato positivo c’è, di questo pareggio pieno di rimpianti", sentenzia La Gazzetta dello Sport : "Inzaghi sta “allungando” la rosa a disposizione. Anche ieri ha ottenuto buone risposte da chi è entrato dalla panchina: Dumfries, Vecino, Sanchez. E lo stesso Dimarco, poi sfortunato protagonista del rigore".

Inzaghi, nel post-gara, si è assunto la responsabilità della scelta del rigorista, con Dimarco che era al primo penalty calciato in carriera. "È uno specialista dei calci da fermo, ma al primo rigore in carriera durante una partita, tra campionato e coppe varie. Negli spogliatoi ha chiesto scusa ai compagni, è stato incoraggiato da tutti. «Migliorerò», ha detto. Decollo rimandato. Ora per lui e per l’Inter non resta che salire sull’aereo per Kiev, domani pomeriggio: la Serie A aspetta, la Champions decisamente meno", la chiosa del quotidiano.