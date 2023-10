Lautaro Martinez fa la storia dell’Inter. Con il gol del momentaneo 2-0 contro il Bologna, nella sfida in corso a San Siro, il Toro è salito su un podio molto speciale.

Il destro da fuori area è valso la decima rete in campionato finora: come riferisce Opta, solo due calciatori nella storia del club nerazzurro erano riusciti ad andare in doppia cifra dopo 8 turni.