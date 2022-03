L’Inter in pressing su Lautaro e Argentina. “Missione diplomatica fondamentale”

A fine mese l'Argentina, già qualificata per il Mondiale in Qatar, disputerà le ultime due partite del girone contro Venezuela ed Ecuador

A fine mese l'Argentina, già qualificata per il Mondiale in Qatar, disputerà le ultime due partite del girone sudamericano contro Venezuela ed Ecuador. "L'Inter è in pressing con Lautaro e con la Nazionale argentina per riuscire a trattenere alla base l’attaccante, considerato che le gare di qualificazione mondiale fissate per il 26 e il 30 marzo con Venezuela ed Ecuador sono ormai ininfluenti", spiega l'edizione odierna di Tuttosport. "Missione diplomatica fondamentale anche alla luce del fatto che il menù di campionato, alla ripresa, propone la trasferta allo Stadium per affrontare la Juve, “Cima Coppi” nella corsa allo scudetto", conferma il quotidiano.