Lautaro, l’Inter gli chiederà di non andare in Nazionale. “Diplomazia al lavoro”

L'Inter vuole ritrovare il vero Lautaro Martinez e, per questo, spera che il giocatore non risponda alla chiamata dell'Argentina

Non è un momento facile per Lautaro Martinez: l'attaccante argentino non trova il gol dalla sfida con la Salernitana del 17 dicembre e spera di sbloccarsi proprio venerdì contro i granata a San Siro. L'Inter punta a rialzarsi proprio con il fanalino di coda con la speranza di approcciare al meglio poi un trittico ostico tra Liverpool, Torino e Fiorentina prima della sosta. Al rientro, ci sarà la sfida con la Juventus e proprio per questo motivo, l'Inter punterà a chiedere a Lautaro di non andare in Nazionale. "La diplomazia nerazzurra si metterà presto al lavoro per evitare a Lautaro (e nel caso pure a Correa) un viaggio in Argentina non certo indispensabile", spiega La Gazzetta dello Sport.