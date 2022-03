EDICOLA – Lautaro è carico, Brozo non ce la fa. A Torino i nerazzurri puntano sull’argentino

Dopo le vittorie di Juventus e Milan, l'Inter è chiamata a rispondere sul campo del Torino. Ecco come titola il Corriere dello Sport

Dopo le vittorie di Juventus e Milan, l'Inter è chiamata a rispondere sul campo del Torino. Ecco come titola il Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore: "Lautaro è carico, Brozo non ce la fa. Inzaghi a Torino. I nerazzurri puntano sull'argentino tornato in forma, ma Simone perde il regista".