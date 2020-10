GdS – Inter, Lautaro molto critico con se stesso: un dettaglio racconta il suo stato d’animo

Non è un periodo facile per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è reduce da prestazioni negative che hanno fortemente influenzato il suo umore, come spiega la Gazzetta dello Sport: “Dalla crisi di nervi alla disperazione tecnica. Chissà quante volte Lautaro Martinez avrà ripensato all’occasione fallita nel gelo di Kiev, quella che avrebbe potuto regalare all’Inter un avvicinamento al doppio confronto con il Real Madrid molto più sereno. Sbagliare, però, fa parte del gioco e si cresce anche facendo tesoro dei proprio errori. Lautaro è un tipo molto critico con se stesso: s’è visto a Marassi, dove ha preso letteralmente a pugni il campo dopo essersi accomodato in panchina dopo il cambio deciso da Conte. E lo stupore misto ad incredulità visto nei suoi occhi dopo l’errore con lo Shakhtar racconta bene lo stato d’animo del Toro. Che però continua a godere della fiducia incondizionata di club, allenatore e compagni”.